金价上涨 但本周录得2011年9月来最大单周跌幅

* 现货金本周劲跌7%

* 美国期金未平仓合约增加3%

路透纽约/伦敦6月21日 - 金价周五上涨1.3%，从稍日触及的约三年低位反弹，但本周金价跌幅仍接近两年来最多，此前美国联邦储备委员会(美联储)明确表示将终止刺激计划，引发全球市场下挫。

尽管金价周五上涨，现货金本周仍大跌7%，录得自2011年9月从纪录高位回落迄今的最大周度跌幅。

投资人和实货买家逢低买盘扶助抵销美国期金保证金增加25%的影响。美股和美债市场略为回稳也令黄金投资人在金价周四重挫5.5%后可稍作喘息。

“之前有一些被迫性黄金卖盘，是股市追缴保证金的结果。这令昨日卖盘加剧，使金价今日可在较高水平盘整，”LOGIC Advisors合伙人Bill O'Neill说。

美国期金未平仓合约在周四大幅减少后意外增加3%，这可能是空头回补短期扶助提振金价的迹象，O'Neill说。

1823 GMT，现货金上扬1.3%，报每盎司1,293.99美元，稍早触及2010年9月以来最低1,268.89美元。

COMEX-8月期金收涨5.80美元，报每盎司1,292美元，根据路透初步数据，成交量为177,000万口，30日均值为208,000口。

芝加哥商业交易所集团(CME Group Inc)(CME.O)将COMEX期金最初保证金上调，此前金价在周四下挫至三年低位，当时美国期金放量收挫6.4%。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量周四减少4.5吨，降至逾四年来最低995.35吨。这较2012年12月峰值1,353吨减少26%。

现货银下跌至19.35美元，此为2010年9月来最低。尾盘收升2.4%，报每盎司20.02美元。现货铂金大涨1.2%，报每盎司1,372.49美元，现货钯金升1.8%，报每盎司673.22美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1292.00 5.80 0.5 1268.70 1301.70 166,075

COMEX白银期货 19.959 0.136 0.7 19.310 20.065 55,418

COMEX铂金期货 1369.50 5.70 0.4 1332.30 1375.50 17,507

COMEX钯金期货 674.75 9.65 1.5 655.30 682.25 5,616

现货金 1293.99 16.25 1.3 1268.89 1302.30

现货银 20.020 0.460 2.4 19.350 20.130

现货铂金 1372.49 15.99 1.2 1337.00 1374.25

现货钯金 673.22 12.22 1.8 658.50 678.00(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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