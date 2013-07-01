金价受空头回补支撑上扬

* 美国数据直指经济继续成长

* 金价因美元指数回落而受到提振

* 投资者关注欧洲央行会议和美国就业数据

* 投资需求料仍然疲弱

路透纽约7月1日 - 金价周一在第三季首日开局强劲，跳升逾2%，因技术性买盘和投机客空头回补抵销了对美国联邦储备委员会(FED/美联储)将缩减构债规模的担忧。

金价急升2.2%，至日高1,260.61美元，因投机客纷纷回补空头，以及部分投资者在他们认为的低位大举买入黄金。上周五，市场触及近三年低位1,180.71美元。

美元走软和机构资金在第三季首日流入也提供支持。

截至6月25日当周，投机客的黄金空头头寸增至三年来最高水平。

1959 GMT，现货金上扬19.92美元，或1.62%，报每盎司1,253.0美元。

Comex-8月期金收涨32美元，或2.6%，报每盎司1,255.7美元。

从技术指标来看，金价已移出了超卖区间。黄金相对强弱指标为35，高于周五的30和一周前触及的低位20。相对强弱指标低于30，则显示市场超卖。

一系列欧元区、日本和美国的经济数据暗示，全球经济继续暂时性复苏，提振股市、期铜和原油价格。

美国制造业6月扩张，日本和欧洲数据也直指经济企稳。美国6月供应管理协会制造业数据攀升至50.9，5月为40.9，高于预期的50.5。

在第二季录得45年来最差季度表现后，金价仍深陷熊市区域，年内迄今下跌26%，交易商称，涨势脆弱。

因有关美联储将结束超宽松政策的传言不断升温，投资者对金市的信心减弱。

交易商和投资者静待美国非农就业报告周五公布，以寻找黄金和其他资产未来走势的更明确的指引。

就业数据强劲将可能暗示，美联储缩减刺激规模的压力加大，将推高公债收益率和美元，打压金价。

市场还将关注欧洲央行周四公布利率决定。央行可能强调欧元区经济复苏与美国不在一个层面上。

黄金上市交易基金的持仓量今年减少，近期价格重挫导致持仓量减少的幅度加大。全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust年内持仓量累计减少近1,300万盎司。

根据商品期货交易所上周五公布的数据，对冲基金和货币基金经理也削减其黄金期货和期权看涨头寸至六年来最低。

现货银下跌0.1%，报每盎司19.59美元。

现货铂金攀升2.25%，报每盎司1,368.74美元。现货钯金跳升3.92%，报每盎司681.47美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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