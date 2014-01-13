金价升至一个月高位 因美股下跌

路透纽约/伦敦1月13日 -金价周一升至一个月高位，因美股下跌引发避险买盘，且延续上日因美国非农就业数据不佳引发的黄金涨势。

黄金连涨第三日，在美国工业股普跌拖累标普500指数下跌近1%后，黄金的升势加速。

分析师表示，黄金在本年迄今录得的4%涨幅是受到2014年初股市下跌所支撑。

“市场上有一些周五就业报告公布后的后续买盘，且投资人从股市转至金市。在某一时点，黄金的涨势将减退，因为经济前景持续改善，”Alliance Financial LLC贵金属交易商Frank McGhee说。

1915 GMT，现货金上扬0.6%，报每盎司1,253.74美元，稍早升至一个月高位1,254.50美元。

Comex-2月期金收涨4.20美元，报每盎司1,251.10美元，此为12月11日来最高收位。

根据路透初步数据，成交量较250日均值低约40%。 (完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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