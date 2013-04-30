金价上涨 对欧美央行追加刺激措施的希望带动涨势

* 交易商称美联储和欧洲央行维持宽松货币政策的预期对金市有帮助

* 黄金上市交易基金产品资金继续外流

* 中国五一假期可能令实货需求支撑减少

路透伦敦/纽约4月29日 - 金价周一受商品市场普涨提振，且在本周稍后美联储和欧洲央行会议前，对进一步追加货币宽松政策的希望对金价也有帮助，但实货买盘放缓以及上市交易基金资金外流仍令金价走势脆弱。

上周五美国公布的首季经济成长不及预期后，金市买盘增加。分析师表示，数据令美联储将维持目前每月850亿美元购债进度的预期升温，而市场普遍预计欧洲央行将在周四降息。

金价在4月12-16两日录得的225美元的跌幅已收复过半，受到全球实货需求强劲带动，特别是来自中国和印度的需求。

但上市交易基金投资人的卖盘没有显露缓和迹象，因他们对金价表现逊色不满，继续抛售黄金。

2054 GMT，现货金升0.8%，至1,474.21美元。

美国6月期金收高13.80美元，报每盎司1,467.40美元，路透初步数据显示，成交量为30日均值约一半。

由工业商品引领的商品市场普涨也提振黄金需求。

美联储将在周三发布货币政策声明。

交易商表示，中国劳动节假期将持续到周三，金市的实货需求可能大幅减少。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD.P)的黄金持有量在周五减少7.2吨，本月降幅达到138.2吨。

现货银升2.2%，报每盎司24.51美元。现货铂金(白金)升2.3%，报每盎司1,506.74美元。现货钯金大涨2.8%，报696.72美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1467.40 13.80 0.9 1461.60 1478.30 112,483

COMEX白银期货 24.122 0.364 1.5 23.915 24.550 19,181

COMEX铂金期货 1507.40 30.90 2.1 1480.40 1525.80 12,066

COMEX钯金期货 699.20 17.25 2.5 678.20 702.80 4,052

现货金 1474.21 11.71 0.8 1462.93 1477.70

现货银 24.510 0.530 2.2 24.000 24.580

现货铂金 1506.74 33.74 2.3 1479.43 1522.00

现货钯金 696.72 18.85 2.8 678.00 700.00(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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