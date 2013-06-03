金价上涨2% 因美元下滑及美国数据疲弱

东芝旗下西屋电气以美国破产法第11章申请破产保护--文件
路透东京3月29日 - 监管文件周三显示，东芝旗下核业务西屋电气在纽约南区根据美国破产法第11章申请破产保护，此前面临数以十亿美元计的费用超支，以及美国电力项目长达数年时间的拖延。(完)
* ISM美国5月制造业指数呈现萎缩
* 空头回补提振金价，上日金价下跌
* 铂金上扬，因担忧供应，南非矿场发生暴力
路透纽约/伦敦6月3日 - 黄金价格周一跳约升2%，触及逾两周来最高，受美元下跌及令人失望的美国制造业数据提振。
在数据显示美国5月制造业活动在六个月来首次萎缩后，金格攀升，美股下跌。
黄金和其他美元计价商品全线上涨，此前美元指数.DXY下跌约1%。
“市场受汇率走势影响，”LOGIC Advisors合作伙伴Bill O'Neill说。
1904 GMT，现货金涨1.8%，至每盎司1,410.59美元，盘中触及5月15日来最高的1,416.11美元。
COMEX美国期金收涨18.90美元，报每盎司1,411.90美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约40%。
本周美国经济数据将仍是焦点所在，因周五公布的5月非农就业数据将为投资人提供美联储可能维持经济刺激举措多久的进一步线索。
全球最大黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持有量在过去大约三周下跌后，没有再次减少。上周三其黄金持有量增加，至今没有变动。
其他贵金属方面，现货银跳升2.4%，报每盎司22.74美元。
铂金价格大涨，因担忧供应，此前南非Lonmin铂金矿场发生致命枪案。
现货铂金上涨2.6%，报每盎司1,493.74美元。现货钯金升0.5%，报每盎司752.22美元。
铂金群金属（PGMs）市场在消化最新美国汽车销售数据，数据显示5月汽车销售上升8%，因小型卡车销售强劲及楼市改善。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1411.90 18.90 1.4 1388.30 1416.50 131,232
COMEX白银期货 22.721 0.478 2.1 22.175 22.915 39,775
COMEX铂金期货 1497.40 35.60 2.4 1456.60 1505.60 12,864
COMEX钯金期货 759.05 5.40 0.7 748.65 763.00 3,457
现货金 1410.59 24.70 1.8 1389.68 1416.11
现货银 22.740 0.530 2.4 22.310 22.960
现货铂金 1493.74 38.24 2.6 1461.00 1503.50
现货钯金 752.22 3.72 0.5 750.00 760.00(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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