金价下挫至近三周低点 因美国经济数据强劲

路透纽约/伦敦12月24日 - 金价周三跌至近三周低点，因美国又公布了强劲的经济数据，巩固了美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能较预期时间提前升息的观点。

美国劳工部数据显示，上周初请失业金人数连续第四周减少。昨日美国商务部公布，美国第三季经济以11年来最快速度增长。

1754 GMT，现货金跌0.1%至每盎司1,173.66美元。离周一触及的三周低点1,170.17美元不远。分析师称，若跌穿该水准，可能引发进一步跌势。今日稍早现货金一度受美元走软支撑，但在美国数据公布后回吐了升幅。

2月美国期金结算下跌0.4%，报每盎司1,173.50美元。今日为平安夜，市场提前收市，周四将因圣诞节休市一天。

欧股在圣诞节前缩短的交易日内小涨，美股也小幅走强。

美元指数跌0.1%，从周二触及的近九年高位回软。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR的持仓量接近六年低点，显示对黄金的投资兴致疲弱。

现货银升0.3%至每盎司15.71美元，铂金升0.02%，报每盎司1,185.99美元。钯金跌0.6%，报每盎司803.50美元。(完)

(编译 李军; 审校 李婷仪)

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