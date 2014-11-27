金价下跌 受美元走强与油价急挫拖累

路透伦敦11月27日 - 金价周四下跌，受油价急挫、美元走强，以及黄金上市交易基金再度出现外流等因素拖累，本周末瑞士就央行黄金资产公投前，交易商保持谨慎。

1549 GMT，现货金XAU=下跌0.3%至每盎司1,193.85美元，美国12月期金GCv1跌3.80美元，报每盎司1,192.80美元。美国市场因感恩节假期休市。

在油价崩跌的情况下，石油输出国组织(OPEC)决定不减产的消息，令指标布兰特原油期货LCOc1重挫逾4%，至四年新低。

“油价下跌可能导致通胀压力下降，这对黄金来说并不是好消息，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示。

“周日的瑞士公投也令黄金前景蒙上阴影...最新的民调暗示公投结果可能是‘反对’，因此我们预期下周一开始金价会走跌。”

图表-2014资产回报：link.reuters.com/dub25t

图表-黄金/美元关联性：r.reuters.com/ryx52s

瑞士周日将就央行黄金储备动议举行公投，公投目的是要求央行资产至少20%的持仓需为黄金，且央行将存放在国外的黄金移回国内，并阻止央行出脱其黄金储备。

分析师称，如果提议通过，瑞士央行未来几年将需购买约1,500吨黄金。

因预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)要先于其他央行收紧政策，今年黄金的投资魅力遭重创。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Shares (GLD)周三再度减持，黄金持仓减少2.1吨至718.82吨，接近六年低点。

其他贵金属中，白银XAG=跌1%，报每盎司16.30美元，铂金(白金)XPT=跌0.6%，报每盎司1,215.24美元，钯金XPD=涨0.5%，报每盎司803.98美元。(完)

(编译 陈宗琦/孙茉莉; 审校 张荻)

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