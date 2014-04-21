现货金持于1300美元下方 假期市场交投清淡

路透伦敦4月18日 - 金价本周或将录得1.8%的跌幅，因外交努力有望缓解乌克兰地区情势，且美国经济数据坚挺。

对于中国黄金需求放缓的担忧，以及黄金ETF持续减仓，也是金价跌破1,300美元的部分原因。

周五适逢复活节假期，市场交投清淡。0920GMT时现货金持平于每盎司1,294.80美元。6月黄金期货周四收低0.8%至1,293.90美元。

周五和周一将不会有伦敦金定盘价，因英国逢假期休市。美国市场周五也将休市。

“本周金价下跌...因有进一步证据显示美国经济改善，”Natixis分析师Bernard Dahdah表示。

“随着美国经济‘正常化’，美联储的辩论将明显集中在利率正常化的办法及时程。”他补充道。“美国经济数据进一步强化若引发利率回归正常的预期，金价将面临更大压力。

美联储主席叶伦本周稍早重申，将维持宽松货币政策立场。而低利率一直是带动金价走高的重要因素。

不过美国经济数据显示，在历经严冬干扰之后，美国经济活动升温，从而抵销了叶伦评论的效应。

铂金价格持平于每盎司1,404.50美元，上日创下1月以来最大单日跌幅1.9%，此前南非最大铂金生产商提出为矿工加薪的方案，试图解决已经延续13周的罢工活动。

其他贵金属方面，白银下跌0.1%至每盎司19.58美元，钯金持平于每盎司794.00美元。(完)

(编译 王洋/张明钧; 审校 艾茂林)

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