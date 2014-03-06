金价因欧元走强上升1% 欧洲央行维持利率不变

* 美元兑欧元走弱提振金价

* 对解决乌克兰危机的努力持续

* 关注周五公布的非农就业报告

路透纽约/伦敦3月6日 -黄金价格周四上涨，受助于欧洲央行决定不采取新措施向欧元区市场挹注流动性，这扶助美元下跌，且增加黄金作为货币对冲工具的吸引力。

欧洲央行周四维持利率不变，且没有公布其他措施支持欧元区脆弱的经济复苏，尽管预期未来几年通胀将处于低位。

欧洲央行的消息燃点欧元兑美元上涨1%，至9月底来的最高。

“欧元走强对黄金带来正面影响，且地缘政治紧张因素也正支撑市场，”汇丰首席贵金属分析师James Steel说。

西方国家和俄罗斯就乌克兰问题关系紧张，带动黄金上涨。克里米亚议会周四投票决定加入俄罗斯，当地政府确定将在10日内就此举行公投。这令乌克兰危机进一步升级。

2048GMT，现货金上涨1%，报每盎司1,350.31美元，扭转稍早的跌势。

美国COMEX-4月期金结算价上涨11.50美元，报每盎司1,351.80美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值高约10%。

其他贵金属方面，现货铂金涨0.3%，报每盎司1,479.25美元，交投在周三触及的六个月高位附近，在南非的全球前三大铂金生产商的铂金矿工因薪资纠纷持续六周的罢工没有解决的迹象。

现货钯金升至一年高位781.50美元，最新上涨1.1%，报每盎司777.40美元。现货银上涨1.3%，报21.44美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 戴素萍)

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