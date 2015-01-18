金价创2013年8月来最大周度升幅

路透纽约/伦敦1月16日 - 金价周五升至四个月高位，本周势将有望上涨4.5%，为2013年8月来最大单周升幅，因瑞士央行周四意外放弃瑞郎/欧元汇价上限引发广泛市场大幅波动，投资者寻求避险。

1927 GMT，现货金上涨1.3%，报每盎司1,277.16美元，盘中触及四个月高位1,281.50美元。在周四瑞士央行意外宣布放弃瑞郎/欧元汇价上限后，当日黄金上涨2.6%，升幅为六周来最大。

美国2月期金攀升1%，收报每盎司1,276.90美元，在周四上升2.5%。

现货银大涨4.6%，报每盎司17.65美元，此前飙升5.5%，至9月24日来最高的17.81美元。

美元兑一篮子主要货币上涨0.5%。在美元上涨的情况下，金价周五仍然走强。美元上升通常抑压黄金表现。

“瑞士央行的决定为金市提供额外支持，不过，从利率和股市前景而言，看来有较强基础支持黄金的劲道，”德国商业银行分析师Michael Lewis称。

全球股市在上日波动后周五回稳，10年期美债收益率仍接近2013年5月来最低水平。

现货铂金升0.6%，报每盎司1,261.80美元。现货钯金下跌1.6%，报每盎司751.00美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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