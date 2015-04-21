现货金上涨 因美元指数走弱

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周二升穿阻力位，扳回上日震荡交投中受汇率推动录得的大部份跌幅，美元今日走弱，从而提高黄金的吸引力。
全球股市上涨，因企业季报良好，抵销对希腊可能违约的担忧。
在1756 GMT，现货金上涨0.5%，报1,202.90美元，此前升穿1,200美元阻力位，触及1,204美元日内高位。
美国6月期金收涨9.40美元，或0.8%，报每盎司1,203.10美元。
“我们今日关注汇率和债市。看到美元指数开盘劲扬，但现在回落，且跌至平盘之下，”RJO Futures资深商品经纪Phillip Streible说。
美元兑一篮子主要货币扭转稍早涨势。
交易商调整头寸也支撑金价。彭博周二引述了解讨论内容的人士报导，欧洲央行(ECB)内部人员已经准备了一份提案，针对希腊银行业申请紧急流动性援助所提供的担保品，将提高适用的扣减率。该消息稍早拖累欧元下跌。
交易商关注全球最大黄金消费国印度的实货需求，据说该国佛陀满月节的黄金需求将十分强劲，印度人认为这是购买黄金的最吉利日子之一。
在该节日来临前，印度黄金供应大幅增长。
现货银上涨0.5%，报每盎司15.98美元，现货铂金小跌0.05%，报每盎司1,144美元。现货钯金上升0.08%，报每盎司770.12美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
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