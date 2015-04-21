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国际财经 | 2015年 4月 22日 星期三 07:24 BJT

现货金上涨 因美元指数走弱

路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周二升穿阻力位，扳回上日震荡交投中受汇率推动录得的大部份跌幅，美元今日走弱，从而提高黄金的吸引力。

全球股市上涨，因企业季报良好，抵销对希腊可能违约的担忧。

在1756 GMT，现货金上涨0.5%，报1,202.90美元，此前升穿1,200美元阻力位，触及1,204美元日内高位。

美国6月期金收涨9.40美元，或0.8%，报每盎司1,203.10美元。

“我们今日关注汇率和债市。看到美元指数开盘劲扬，但现在回落，且跌至平盘之下，”RJO Futures资深商品经纪Phillip Streible说。

美元兑一篮子主要货币扭转稍早涨势。

交易商调整头寸也支撑金价。彭博周二引述了解讨论内容的人士报导，欧洲央行(ECB)内部人员已经准备了一份提案，针对希腊银行业申请紧急流动性援助所提供的担保品，将提高适用的扣减率。该消息稍早拖累欧元下跌。

交易商关注全球最大黄金消费国印度的实货需求，据说该国佛陀满月节的黄金需求将十分强劲，印度人认为这是购买黄金的最吉利日子之一。

在该节日来临前，印度黄金供应大幅增长。

现货银上涨0.5%，报每盎司15.98美元，现货铂金小跌0.05%，报每盎司1,144美元。现货钯金上升0.08%，报每盎司770.12美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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