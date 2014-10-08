金价上扬近1% 因美联储会议记录对通胀的立场偏温和

路透纽约/伦敦10月8日 - 金价周三上扬约1%，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的最新会议记录显示，决策者担忧美元走强，通胀放缓和欧亚经济动荡，支持了利率将保持在低位的观点。

在美联储会议记录显示，联储内部有关利率指引的意见分歧加大后，金价涨势加速。

“金市投资者的关注焦点是美联储及其货币政策，”Alternative Investments Capital Asset Management LLC的董事总经理Daniel Hwang表示。

“金价短期内可能呈区间走势，因交易商现押注联储在明年第二或第三季前不会升息，”Hwang说。

交易商称，美元指数急跌，推动金价连升第三日。但股市大涨限制金价涨幅。

1907 GMT, 现货金XAU=上扬0.8%，报每盎司1,218.79美元，日高为1,220.60美元。

美联储会议记录公布前，金价一度回吐早盘涨幅，因美国原油期价重挫，美元指数徘徊在近四年高位。

美国COMEX-12月期金GCZ4收跌6.40美元，报每盎司1,206美元，成交放量。

中国金融市场今日结束一周假期恢复交易，金市投资者密切关注上海金交所的表现，以判断中国投资者的买兴。

周三，上海现货金较全球现货金溢价约为5-6美元，中国市场因假休市前约为3美元。

现货银XAG=上扬1.2%，报每盎司17.34美元。现货钯金XPD=急升2.2%，报每盎司795.97美元。现货铂金XPT=攀升1.3%，报每盎司1,268.20美元。

铂金在周一触及五年低位1,183.25美元后强劲反弹。本周迄今累积上扬4.3%，有望录得一年来最大单周涨幅。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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