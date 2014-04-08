黄金上涨 美元下跌和乌克兰局势升级擦亮黄金避险吸引力

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
* 乌克兰紧张局势重燃，支持风险厌恶情绪
* 美元指数下挫0.5%
* 伊拉克央行称可能增加黄金持有量
* 关注周三公布的美联储会议记录
路透纽约/伦敦4月8日 -黄金周二上涨1%，因美元大跌，以及乌克兰问题令美国和俄罗斯关系再次紧张，擦亮黄金的避险吸引力。
在过去两个月买入60吨黄金后，伊拉克央行表示，可能在未来几个月买入更多黄金，这消息也支撑黄金价格。
美国国务卿克里周二谴责俄罗斯特工和特种部队煽动分裂主义者在乌克兰东部进行分裂活动，声称俄罗斯可能正准备重演在克里米亚的军事行动。
1900 GMT，现货金升1%，至每盎司1,308.75美元，稍早触及两周高位1,314.43美元。
美国6月期金收涨10.80美元，报每盎司1,309.10美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约40%。
技术故障令芝加哥商业交易所集团(CMEGroup)的Globex电子交易平台周二下午交易中断，主要影响农作物和谷物合约，没有影响原油和金属交易。
美元指数.DXY下挫0.6%，也提振黄金。
市场下一焦点是周三美联储将发布的3月会议记录。
其他贵金属方面，现货银升0.9%，报每盎司19.99美元，现货铂金上涨1.1%，报每盎司1,437.25美元。
现货钯金涨1.7%，报每盎司774.10美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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