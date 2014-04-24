金价上涨 因乌克兰忧虑和黄金期权相关买盘

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
* 对乌克兰的新忧虑和美国黄金期权相关买盘提振金价
* 美国期金成交放量，因乌克兰紧张局势不断升级
* 强劲的美国耐久财订单早盘打压金价
路透纽约/伦敦4月24日 -黄金周四上涨，因地缘政治紧张局势不断升级，以及美国黄金期权带来的相关买盘，扶助扭转金价早盘深跌至两个半月低位的跌势。
金价得到支撑，此前乌克兰军队包围该国东部分离主义者控制的军事重地，杀死了至少五名亲俄分离主义者。
接近1400GMT时，金价一度升1.1%，接近每盎司1,300美元，美国期金成交量在10分钟内超过20,000口，占当时总成交量的约20%，当时俄罗斯表示与乌克兰接壤的边境进行军演，以回应乌克兰的军事行动，令人担心俄军可能入侵乌克兰。
交易商表示，COMEX-5月期权周四到期带来的相关买盘也支撑金价，有大量未平仓卖权和买权合约集中在1,300美元的执行价区间。
1715 GMT，现货金升0.6%，报每盎司1,290.76美元。
交易商表示，金价在美国早盘下挫至两个半月低位1,268.24美元，因股市上涨和技术面疲弱引发大量卖盘。
强劲的美国3月耐久财订单数据早盘提振美元，导致金价扩大跌幅。
其他贵金属方面，现货白银升1.3%，报每盎司19.65美元，稍早下跌至近五个月低位18.91美元。
现货铂金涨0.6%，报每盎司1,404.49美元。现货钯金升1.8%，报每盎司797.25美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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