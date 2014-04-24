金价上涨 因乌克兰忧虑和黄金期权相关买盘

* 对乌克兰的新忧虑和美国黄金期权相关买盘提振金价

* 美国期金成交放量，因乌克兰紧张局势不断升级

* 强劲的美国耐久财订单早盘打压金价

路透纽约/伦敦4月24日 -黄金周四上涨，因地缘政治紧张局势不断升级，以及美国黄金期权带来的相关买盘，扶助扭转金价早盘深跌至两个半月低位的跌势。

金价得到支撑，此前乌克兰军队包围该国东部分离主义者控制的军事重地，杀死了至少五名亲俄分离主义者。

接近1400GMT时，金价一度升1.1%，接近每盎司1,300美元，美国期金成交量在10分钟内超过20,000口，占当时总成交量的约20%，当时俄罗斯表示与乌克兰接壤的边境进行军演，以回应乌克兰的军事行动，令人担心俄军可能入侵乌克兰。

交易商表示，COMEX-5月期权周四到期带来的相关买盘也支撑金价，有大量未平仓卖权和买权合约集中在1,300美元的执行价区间。

1715 GMT，现货金升0.6%，报每盎司1,290.76美元。

交易商表示，金价在美国早盘下挫至两个半月低位1,268.24美元，因股市上涨和技术面疲弱引发大量卖盘。

强劲的美国3月耐久财订单数据早盘提振美元，导致金价扩大跌幅。

其他贵金属方面，现货白银升1.3%，报每盎司19.65美元，稍早下跌至近五个月低位18.91美元。

现货铂金涨0.6%，报每盎司1,404.49美元。现货钯金升1.8%，报每盎司797.25美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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