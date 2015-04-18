金价缩减升幅 因美国通胀数据令美元走强

路透纽约/伦敦4月17日 - 金价周五缩减涨幅，但连续第二周下跌，数据显示美国消费者物价指数(CPI)上升，令对美国联邦储备委员会(美联储/FED)将推迟升息的臆测减弱。

不过，金价留守在每盎司1,200美元以上。本周稍早黄金跌至1,200美元以下，因一连串美国经济数据疲弱，促使分析师重新评审对美联储6月升息的可能性。

在周五美国公布通胀数据后，美元上涨。

1836 GMT，现货金上涨0.6%，报1,204.10美元，低于日内高位1,207.60美元。本周黄金下挫0.3%。

美国6月期金收涨5.10美元，报每盎司1,203.10美元。

“看来金价未来几日仍可能在区间内交投，”道明证券董事和全球金属销售部主管Steve Scacalossi在报告中表示。

“目前一些人士聚焦在4月29日下次美联储政策会议，从中寻找指引。”

全球最大两个黄金消费国实货买需仍然迟缓。中国黄金溢价小升，印度黄金溢价下跌。

现货银微升0.2%，报每盎司16.22美元，现货铂金升0.8%，报每盎司1,165.49美元。现货钯金上涨0.7%，报每盎司781美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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