俄黄金企业Polyus与中方就Natalka金矿的投资谈判悬而未决--CEO

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克2月19日 - 俄罗斯最大的黄金生产商Polyus Gold (PLZL.MM)周五称，与中国黄金集团公司对俄罗斯远东Natalka金矿的谈判悬而未决。
“与中国黄金集团公司的谈判尚无积极进展。中方希望获得控制权，而我们不准备放弃。我们讨论的是入股最多25%……现在完全是悬而未决的，”Polyus首席执行官Pavel Grachev对记者们说道。
他表示Natalka金矿将于2018年投产。
Grachev还确认Polyus计划2016年生产176.5万盎司黄金，并称该公司的预算假设今年的金价为每盎司1,050美元。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。