俄黄金企业Polyus与中方就Natalka金矿的投资谈判悬而未决--CEO

路透俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克2月19日 - 俄罗斯最大的黄金生产商Polyus Gold (PLZL.MM)周五称，与中国黄金集团公司对俄罗斯远东Natalka金矿的谈判悬而未决。

“与中国黄金集团公司的谈判尚无积极进展。中方希望获得控制权，而我们不准备放弃。我们讨论的是入股最多25%……现在完全是悬而未决的，”Polyus首席执行官Pavel Grachev对记者们说道。

他表示Natalka金矿将于2018年投产。

Grachev还确认Polyus计划2016年生产176.5万盎司黄金，并称该公司的预算假设今年的金价为每盎司1,050美元。（完）