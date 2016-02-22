俄黄金企业Polyus与中方就Natalka金矿的投资谈判悬而未决--CEO

台湾汇市：台币盘初涨约1角挑战31.5整数关卡，因消化外资汇入需求
路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五早盘一度走升逾1角。交易员表示，受外资汇入带动，并直接挑战31.500整数关口，后续关注外资汇入续航力道及央行态度。
(本文由路透中文网编译提供)
路透俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克2月19日 - 俄罗斯最大的黄金生产商Polyus Gold 周五称，与中国黄金集团公司对俄罗斯远东Natalka金矿的谈判悬而未决。
“与中国黄金集团公司的谈判尚无积极进展。中方希望获得控制权，而我们不准备放弃。我们讨论的是入股最多25%……现在完全是悬而未决的，”Polyus首席执行官Pavel Grachev对记者们说道。
他表示Natalka金矿将于2018年投产。
Grachev还确认Polyus计划2016年生产176.5万盎司黄金，并称该公司的预算假设今年的金价为每盎司1,050美元。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五早盘一度走升逾1角。交易员表示，受外资汇入带动，并直接挑战31.500整数关口，后续关注外资汇入续航力道及央行态度。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24