焦点：金市空头是否撤军？ 1月涨势料在1254-1269美元区间接受考验

图为沈阳一家金店的店员在整理柜台里的金戒指。 REUTERS/Sheng Li

路透伦敦1月14日 - 在1月初的强劲涨势带动下，金价升向1,250美元上方的阻力带，坚挺态势随之受到考验，若成功突破此区域，则可能表明金价已在2014年低位处见底。

现货金今年迄今已累计上涨5%，高见每盎司1,244美元。市场波动加剧促使投资者买进黄金避险，从而推动金价进一步远离11月所及四年半低位1,131.85美元。

继在2013年4月的两天内暴跌200美元以来，金价一直都很难反弹，结束了此前持续逾10年的牛市行情。

技术分析师表示，金价将在200日移动均线切入位1,254美元，及从2014年3月高位拉出的下行趋势线切入位1,269美元之间遭遇阻力。

他们指出，如果金价突破这些阻力，则可能确认在去年低位处筑底。

“我认为，金市将努力筑底，但我们还没有足够的证据表示金市已经见底，”德国商业银行技术分析师锺丝称，“首先，金价必须收在下行趋势线之上，今日此趋势线切入位在1,269美元。”

“要想收在下行趋势线上方，就得攻克6月低位1,240美元，这也是200日移动均线和55周移动均线切入位，”她表示，“收盘若突破该价位，我认为将上看1,318。”

她说，这是自2011年纪录高位下跌趋势的23.6%费波纳奇回档位。

金价在2014年多数时候呈盘整走势，全年下跌1.5%。2014年最后三个月的季度波动区间为2007年年中以来最窄，价格高低落差仅为每盎司75美元。

独立技术分析师Cliff Green表示，这可能是新一波上涨之前必要的筑底走势。

“如果能跨过1,260美元区域，那么从10月以来的走势，就能确认是‘头肩底’底部反转形态，这意味着价格将朝1,350的区域逼近，”他表示。

尽管金价正因市场震荡而受益，但在铜与原油价格大跌至2009年以来新低之际，同样是大宗商品的黄金，可能也难逃一劫。

分析师表示，这将使接下来的技术面阻力更难突破。

“我目前的看法是，金价将维持在10月以来的区间之内，也就是1,200美元上下，”独立技术分析师Nicole Elliott表示。

“这与其他大宗商品的表现有关，而这些大宗商品的走势并不看好。黄金要有极强的推力才能克服这一障碍，但我不确定金价能否找到这股助力。”(完)

(编译 许娜/陈宗琦；审校 李春喜/王颖/李爽)

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