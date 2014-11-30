黄金和白银下跌 因油价大跌和美元上涨

美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透纽约/伦敦11月28日 - 金价周五急跌超过2%，将跌势延续至第三日，跌至两周低位，且白银创下2013年9月来最大单日跌幅，因油价大跌和美元走强。
1816 GMT，现货金XAU=下跌1.9%，报每盎司1,168.56美元，之前触及1,165.04美元低位。
12月美国期金GCv1收跌21.40美元，报每盎司1,175.20美元，但在11月小幅上升。
美国原油急跌7%，延续近期大幅下滑的頽势，因人气利空。
美元兑加元和挪威克郎等商品货币上涨，因石油输出国组织(OPEC)决定不减产。
“所有市场下跌都因为油价下滑。人们在结清头寸，”RJO Futures资深商品经纪Phillip Streible说。
现货银XAG=下跌4.3%，报每盎司15.52美元，之前下跌最多5%，现货铂金XPT=跌0.8%，报每盎司1,201.70美元。
现货钯金XPD=没有和其他贵金属一起下跌，上涨0.5%，报每盎司808美元。RJO Futures的Phillip Streible表示，钯金上涨，因担心俄罗斯可能供应紧张。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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