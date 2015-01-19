金价从四个月高位下滑 避险吸引力仍提供支撑

路透伦敦1月19日 - 金价周一从四个月高位回软，因投资人对上周大涨获利了结，不过更广泛市场的波动性提升了黄金的避险吸引力，支撑金价。

瑞士央行上周意外取消瑞郎汇率上限引发市场震荡，激发对黄金的强劲买盘，金价升至9月来最高的1,281.50美元。

尽管金价周一从该水准回软，但交易商表示，市场在为欧元区至关重要的一周可能令市场愈发波动作准备。

市场对欧洲央行本周四在政策会议上宣布购债刺激计划的期望值很高，而在周日希腊大选前，反对救助计划的左翼激进联盟党(Syriza)在民调中的支持率进一步扩大。

1652GMT，现货金跌0.4%，报1,274.61美元，美国2月期金跌1.50美元，报每盎司1,275.40美元。今年迄今现货金大涨了近8%。

全球最大的黄金支持ETF--SPDR Gold Trust持金量周五增加13.7吨，至730.89吨，创月三年半来最大单日增幅。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的数据显示，截至1月13日该周投机商连续第三周增加在金市的净多头仓位。

周一市场交投清淡，因美国适逢假期休市。交易员表示，一些投资人利用上周的价格升势获利了结。

现货银跌0.3%，报17.68美元，现货铂金持平，报每盎司1,263.25美元。现货钯金升0.4%，报每盎司754.22美元。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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