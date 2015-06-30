金价下滑 希腊危机拉低欧元

路透纽约/伦敦6月30日 - 金价周二下跌，因希腊可能无法偿还国际货币基金组织贷款的前景拖累欧元兑美元下跌，且投资者对黄金的较长期前景仍然保持谨慎态度。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，现在延期周二到期的希腊救助计划为时过晚，且希腊必须改变对债权人及欧元区伙伴国的立场，才有可能就新的救助计划达成一致。

现货金下跌1.2%，至每盎司1,166.35美元，此为6月5日来最低，在1858 GMT，现货金跌0.7%，报1,171.05美元。金价在第二季势将下滑1%，为连跌第四个季度。

美国8月期金收跌7.20美元，报每盎司1,171.80美元。

美元兑一篮子主要货币上涨0.7%，向金价施压。

“金市的表现说明，市场并不担心希腊问题。希腊的的系统重要性已是今非昔比，”美银美林金属策略师Michael Widmer，“目前美元是推动市场的更重要因素。”

美股在交投震荡中上涨，一项全球股市指数上扬，而欧元仍然受压。

美联储副主席费舍尔称，薪资增长的“初步迹象”应提振对通胀将逐步升向美联储设定的目标的信心。

现货银缩减跌幅，此前下挫2.2%，至3月中来最低的每盎司15.40美元。现货铂金跌0.3%，报每盎司1,074.24美元。现货钯金上涨0.9%，此前跌至两年低位661.34美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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