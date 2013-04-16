金价延续跌势下滑至两年低位后反弹

* 现货金触及每盎司1,321.35美元低位

* 今年迄今黄金价格累计大跌约20%

* 全球黄金ETF黄金持有量跌至逾一年低位

* 关注美联储周三褐皮书

路透伦敦/纽约4月16日 - 黄金周二反弹，因实货黄金买家在周一金价创历史性跌幅后趁低买入，但金价难以继续攀升，且投资人对黄金已脱离危险缺乏信心。

金价在海外交易时段延展跌势至两年低位，之后企稳。过去两天金价创下历史性跌幅促使投资人评估黄金作为通胀和货币贬值对冲工具的地位受到的影响。

迹象显示印度实货买需小幅增加，印度是全球最大黄金消费者。此外，美国金币需求也反弹，因零售投资人在较低价买入。

周一黄金大跌8.5%，录得历史上最大的美元计价单日跌幅，一度崩跌142美元，令黄金看涨人士，投机者及资深投资人措手不及。

“我在黄金上涨时卖出，还在搞清楚发生什么事，”The Hennessy Group联席创办人Charles Gradante说。

“问题在于黄金自此的走势将如何发展。今天金价上涨，这可能是死猫反弹，”Gradante说。

在海外交易时段，现货金在1,321.35触底，此为2011年1月28日来最低价格。1945 GMT，现货金报每盎司1,365.84美元，较周一收盘上涨1%。

黄金从年初迄今下跌约20%，之前12年连涨，较2011年9月触及1,920.30美元纪录高位回落约28%。

美国6月期金升26.30美元，结算价报每盎司1,387.40美元。

成交活跃，但远低于周一逾700,000口的纪录高位。汤森路透初步数据显示，周二下午，成交量为463,000口，较30日均值190,000口高出逾一倍。

**投资需求成疑**

全球黄金上市交易基金的黄金持有量大幅下降，跌至逾一年低位，也可能标志了散户对黄金的恋情走到了尽头。

交易商指，着名对冲基金结清在黄金ETF的头寸。着名对冲基金经理John Paulson在本月稍早向客户表示，其黄金基金第一季损失达双位数，而David Einhorn旗下的黄金基金同期损失28%。

美银美林是最新一家大型银行下调其黄金价格预估，上周国际基金经理人索罗斯表示看淡金价。美银美林周一称，黄金价格可能跌至每盎司1,200美元，之后才会站稳。

现货银涨3.2%，至每盎司23.30美元。铂金群金属（PGMs）在周一大跌后也反弹，现货铂金大涨3.1%，至每盎司1,444.50美元。现货钯金报每盎司674.72美元，扬升3.5%。

----------------------------1945 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1387.40 26.30 1.9 1321.50 1404.20 431,526

COMEX白银期货 23.628 0.267 1.1 22.000 23.975 107,875

COMEX铂金期货 1450.60 25.80 1.8 1374.60 1464.80 20,158

COMEX钯金期货 678.20 11.20 1.7 647.50 687.85 7,105

现货金 1365.84 13.09 1.0 1322.43 1401.24

现货银 23.300 0.720 3.2 22.080 23.930

现货铂金 1444.50 43.00 3.1 1384.73 1459.50

现货钯金 674.72 22.72 3.5 650.00 687.00(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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