金价下滑 因美股上扬及美元走强打压

* 铂金下滑，因南非生产商和矿工恢复谈判

路透纽约/伦敦2月4日 - 金价周二在昨日大涨1%后回落，因美股趋稳及美元走强，促使投资人出脱部分黄金避险押注。

南非主要铂金生产商和矿工恢复薪资谈判，缓和了供应忧虑，一度打压铂金降至年内低点。

周一，在中美公布令人失望的制造业数据后金价上扬，而对新兴市场的不安情绪也带动投资人避险。