金价下滑 因美股上扬及美元走强打压

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金避险买盘料短暂-分析师
* 铂金下滑，因南非生产商和矿工恢复谈判
* 1月零售实货需求放缓
路透纽约/伦敦2月4日 - 金价周二在昨日大涨1%后回落，因美股趋稳及美元走强，促使投资人出脱部分黄金避险押注。
南非主要铂金生产商和矿工恢复薪资谈判，缓和了供应忧虑，一度打压铂金降至年内低点。
周一，在中美公布令人失望的制造业数据后金价上扬，而对新兴市场的不安情绪也带动投资人避险。
1947 GMT，现货金跌0.3%，报每盎司1,253美元。
COMEX-2月期金收低8.70美元，报每盎司1,251.20美元。根据路透初步数据显示，成交量约9万口，为250日均值的一半左右。
美股反弹也打压黄金的避险吸引力，标普500指数.SPX升近1%，因企业业绩稳健，股市在昨日遭遇一个月最大跌幅后试图重新站稳脚跟。
线上贵金属市场BullionVault调查显示，1月民间投资人对实货黄金买盘连跌第三个月。
其他贵金属方面，现货银升0.4%，报每盎司19.40美元，现货铂金跌0.7%，报每盎司1,368.99美元，现货钯金回落0.5%，报每盎司695.70美元，稍早跌至12月26日来最低的692.50。（完）
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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