金价下滑 因美国数据强劲打压黄金避险吸引力

* 经济乐观情绪打压黄金避险吸引力

* 南非矿工工会推迟罢工计划

路透纽约/伦敦6月13日 - 金价周四下滑，此前美国公布的经济数据强于预期，巩固了美联储将很快开始缩减刺激措施的预期。

铂金系金属也重挫，因在南非主要矿工工会推迟罢工计划后，供应忧虑缓和。

美国政府公布5月零售销售增幅大于预期，上周初请失业金人数减少，显示尽管政府收紧开支，但经济仍有韧性。

数据为美联储结束每月850亿美元购债计划提供了理据。分析师表示，对美联储将逐步缩减刺激措施的预期已经推高了短期利率，这从美国公债收益率中可以看到，并令金价难以进一步上涨。

1926 GMT，现货金跌0.7%，报每盎司1,378.61美元，徘徊在较周二触及的三周低点1,366美元高10美元的水准附近。

COMEX-美国8月期金收低14.20美元，报每盎司1,377.80美元。

路透初步数据显示，成交量连续第四日较30日均值低约四成。

市场将密切关注美联储6月18-19日的货币政策会议。路透调查显示，多数分析师预计美联储将在年底前缩减购债规模，一些分析师甚至预计将早至9月就会减少购债。

其他贵金属中，现货银跌0.7%，报每盎司21.69美元。现货钯金创下4月15日来最大单日跌幅，重挫3.2%，报每盎司729.97美元。现货铂金下滑2.1%，报每盎司1,446.74美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1377.80 -14.20 -1.0 1373.00 1394.40 115,312

COMEX白银期货 21.583 -0.213 -1.0 21.500 21.915 45,923

COMEX铂金期货 1447.10 -35.20 -2.4 1444.40 1482.30 15,057

COMEX钯金期货 731.05 -26.00 -3.4 726.95 760.50 5,616

现货金 1378.61 -9.18 -0.7 1375.03 1394.66

现货银 21.690 -0.160 -0.7 21.610 21.980

现货铂金 1446.74 -31.76 -2.1 1448.25 1479.25

现货钯金 729.97 -24.03 -3.2 728.77 757.25(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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