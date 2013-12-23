金价在节前淡静交投中下滑 后市料进一步走软

* 金价今年势将收挫近30%

* 一些市场人士表示金价在未来几周可能跌穿1,050美元

* SPDR持仓量增加后，一些人士预计对金价有小幅支撑

路透纽约12月23日 -金价周一小跌，因在年底节日前，市场人士限制敞口。今年金价势将录得30年最大年度跌幅，且预计在明年将进一步下滑。

今年金价势将下挫近30%，收在1,200美元下方的六个月低点，部分预估机构表示，金市可能在新年跌穿2010年4月所创的1,050美元下方底部。

自美国联邦储备委员会(FED/美联储)上周宣布首次缩减美国货币刺激措施以来，许多金市多头已撤离。

尽管美联储仅每月缩减购债100亿美元，但分析师表示，冲击主要是心理上的。

HeritageWestFutures.com期货分析师RalphPreston表示，“如果经济保持正轨，我认为金价将在未来几周内跌穿2010年7月低点1,070美元，并在短期内跌穿2010年4月低点1,050美元。”

1855GMT，现货金跌0.4%，报1,198.57美元，美国2月期金跌0.5%，报1,198.10美元。

今年迄今，金价重挫28%，为12年黄金升势划上句号，因美国经济复苏预期令量化宽松政策告终。

上周五发布的数据显示，对冲基金经理人在截至12月17日该周仅小幅缩减对黄金的多头押注。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR GoldTrust上周五持仓量增加5.4吨，至814.12吨--为11月5日迄今首次持仓量增加。

其他贵金属方面，现货银持稳报每盎司19.38美元。现货铂金小跌0.3%，报每盎司1,323.50美元。现货钯金跌0.6%，报每盎司691.75美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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