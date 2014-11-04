焦点：金价重挫但中国买家仍不为所动 预期价格续跌

图为香港一家金店的销售人员在与顾客交谈。 REUTERS/Bobby Yip

路透新加坡11月3日 - 即使金价XAU=已跌至近四年低位，但中国买家仍不为之所动，表明金价将进一步下跌。

当金价走弱时，中国打算捡便宜的买家向来会进场买进，力挽狂澜。但这次似乎并未出现这种情况。当前的市场跌势，已让金价在两年内跌逾三分之一，来到每盎司约1,170美元。

全球最大实货交易平台--上海黄金交易所的黄金报价，不寻常地较全球指标价每盎司折价约1美元，上周则是每盎司溢价1-2美元。在中国所有的实货黄金交易都会透过上海黄金交易所，这可视之为中国需求情况的可靠指标。

全球金价处于2010年以来最低水准，周五时受到美元升值影响，金价每盎司下跌25美元，但中国买家仍然没有出手，期待价格会进一步下跌。

周一中国银行业者和贸易商的交易员对路透表示，鲜有迹象表明需求增加，这让人回想起去年金价在两天内崩跌约200美元时，中国买家抢购珠宝、金条以及金币的盛况。

"这次(价格下滑)，并未见到现货需求明显增加，"澳新银行(澳盛银行,ANZ)驻新加坡的分析师Victor Thianpiriya说道。“这种状况让人对金价有些担心，因去年金价下挫之际，中国买家实际上是唯一支撑因素。”

“去年金价下滑的时候，我抢着买进金币，心想多便宜啊，而且金价一定会反弹。但事实上明显是个错误的押注，我仍然损失了15%。”42岁的黄金投资者Chen Xilong说道。

中国去年超越印度成为全球最大的黄金买家，在金价结束12年涨势下滑28%后，消费者和投资者的黄金购买量创下纪录高点。当时购金的狂热，加之围绕金价的不确定性以及反腐行动，均损及中国今年的黄金买兴。据中国黄金协会，今年前九个月中国黄金需求减少逾20%。

长江期货经纪公司贵金属分析师Wang Jingqing说道：“一些中国投资者去年在较高的价位买进了黄金，现在这些人考虑是继续投资来降低平均成本，还是赶快止损。”

欲浏览黄金需求图表，请点击：link.reuters.com/nur33w

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**跌穿1,000美元？**

“中国市场的价格弹性通常很高。金价后市有可能会跌到每盎司1,100美元甚至1,000美元，”一位交易员表示。“或许大家会暂且不动，等到价格更低时再出手。”

技术分析师预计，现货金价可能跌穿每盎司1,000美元，为五年来首次。

印度的买家也很谨慎，需求和当地市场溢价周一持稳。印度上月庆祝排灯节，这通常是黄金需求旺盛期。

“需求没有增加。有正常需求，但价格下降并未触动新的买兴，”印度宝石珠宝贸易联盟(All India Gems and Jewellery

Trade Federation)主管Bachhraj Bamalwa表示。

印度国家黄金精炼厂(National India Bullion Refinery)合伙人Harmesh Arora表示，投资者态度谨慎。

“市场目前存在不确定性，消费者在等待价格走稳，”他说。(完)

(编译 戴素萍/孙茉莉/李爽 审校 张涛)

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