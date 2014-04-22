金价跌至2月来最低 因ETF黄金持有量减少和美股上涨

* 黄金可能连跌第四日

* 全球最大的黄金上市交易基金的黄金持有量周一减少3吨

* 关注周三公布的美国新屋销售数据

路透纽约/伦敦4月22日 -金价周二跌至逾两个月来最低，因美股上涨，以及黄金上市交易基金的黄金持有量减少，直指投资兴致疲弱。

黄金连跌第四日，之前政府数据显示美国2月房价上升，而全美不动产协会(NAR)报告显示3月成屋销售略强于预期。

黄金跌穿1,280美元技术支撑位后，触发大量保护性止损单，令黄金的跌势加速。

交易商表示，即将公布的美国经济数据，包括周三出炉的新屋销售，以及周四公布的耐久财订单和初请失业金人数，将可能为黄金短期走势定下基调。

“如果这些数据好于预期，或者显示美国经济持续改善，我们就应开始注意黄金的下一个支撑位1,250美元区域，”Newedge贵金属交易商Thomas Capalbo说。

1913GMT，现货金下跌0.5%，报每盎司1,282.49美元，稍早触及2月11日来最低的1,277.10美元。

纽约商品期货交易所(COMEX)美国6月期金收低7.40美元，报每盎司1,281.10美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低大约30%。

标普500指数.SPX连升第六日，因企业业绩强劲。美股上涨反映美国经济前景改善，使黄金作为对冲工具的吸引力下降。

全球最大的黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust周一报告，黄金持有量减少3吨，至792.14吨。

单是上周，SPDR的黄金持仓量减少多达9.3吨，全数抹去今年的累计增幅。交易商表示，最大的黄金上市交易基金的黄金持有量持续减少，可能使金价的任何涨势难以维持。

现货白银下跌0.1%，报每盎司19.37美元。现货铂金升0.2%，报1,395.50美元。现货钯金涨0.6%，报781.33美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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