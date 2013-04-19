金价大跌后黄金上市交易基金SPDR一周资金流出为纪录第三高

路透4月19日 - 本周以美元计价的黄金价格可能创出纪录最高跌幅，但基金追踪公司理柏数据显示，全球最大黄金上市交易基金(ETF)的资金流出规模低于2009年金价大跌时。

理柏周四公布，全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust截至4月17日当周净流出21.8亿美元，当周现货金价重挫13%。

但该ETF在2009年7月29日当周时资金流出规模更大，为28亿美元。

之后一次最大规模的资金外流是在2011年2月2日止当周，约为23亿美元。

“鉴于金价走势，也许有很多人预期本周SPDR资金外流规模会创纪录高位。我们得到的数据则显示，目前为止流出规模仅为第三高。”为理柏编制该数据的Matthew Lemieux表示。

理柏数据还显示，另一个黄金ETF-ishares Gold Trust在4月17日止当周流出逾4.35亿美元资金，为该基金有史以来最高。但与持金量为1,133吨的SPDR相比，持有200多吨黄金的ishares是规模小得多的黄金ETF。

现货金周一重挫近130美元，或9.0%左右，至1,322美元下方的两年低点，因全球经济忧虑在大宗商品市场掀起抛售。之后金价部分反弹，周四晚间徘徊在1,388美元左右。

理柏数据显示，SPDR 3月资金净流出17亿美元，2月净流出逾38亿美元，为理柏2004年11月开始追踪美国大宗商品ETF资金流动情况以来该基金最大单月资金流出量。(完)

(编译 程琳; 审校 张荻)

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