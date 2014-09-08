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国际财经 | 2014年 9月 9日 星期二 07:24 BJT

金价下挫1.2% 触及三个月低点

路透纽约/伦敦9月8日 - 金价周一大跌逾1%，至三个月新低，因美元兑一篮子主要货币上扬，殃及黄金作物货币对冲的吸引力。

美元指数.DXY升0.3%，至逾一年最高，因投资人担心苏格兰即将举行的独立公投结果，英镑重挫，澳元和巴西雷亚尔也下跌。

在乌克兰同亲俄叛军达成的停火协议周五生效后，对黄金的避险买盘也减少。

不过交易商表示，上周金价跌穿200日移动均线切入位以及在过去四个交易日大跌3%可能引发新的买兴。

1906 GMT，现货金XAU=重挫1.2%，报每盎司1,253.91美元，稍早触及1,251.24美元的6月10日来最低。

美国COMEX-12月期金GCZ4收低13美元，报每盎司1,254.30美元。路透初步数据显示，成交较30日均值相当。

其他贵金属方面，现货银XAG=跌1%，报每盎司18.95美元。现货铂金XPT=跌0.7%，报每盎司1,391.20美元。现货钯金XPD=跌0.4%，报每盎司880.70美元。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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