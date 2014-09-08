金价下挫1.2% 触及三个月低点

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约/伦敦9月8日 - 金价周一大跌逾1%，至三个月新低，因美元兑一篮子主要货币上扬，殃及黄金作物货币对冲的吸引力。
美元指数.DXY升0.3%，至逾一年最高，因投资人担心苏格兰即将举行的独立公投结果，英镑重挫，澳元和巴西雷亚尔也下跌。
在乌克兰同亲俄叛军达成的停火协议周五生效后，对黄金的避险买盘也减少。
不过交易商表示，上周金价跌穿200日移动均线切入位以及在过去四个交易日大跌3%可能引发新的买兴。
1906 GMT，现货金XAU=重挫1.2%，报每盎司1,253.91美元，稍早触及1,251.24美元的6月10日来最低。
美国COMEX-12月期金GCZ4收低13美元，报每盎司1,254.30美元。路透初步数据显示，成交较30日均值相当。
其他贵金属方面，现货银XAG=跌1%，报每盎司18.95美元。现货铂金XPT=跌0.7%，报每盎司1,391.20美元。现货钯金XPD=跌0.4%，报每盎司880.70美元。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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