现货金挫跌约1% 市场揣测美联储缩减购债时机

路透纽约/伦敦12月17日 -金价周二下跌约1%，投资人削减部份多头押注，因预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能准备缩减其对金价有利的经济刺激措施。

钯金重挫2%至两个月低点，表现落后其他贵金属，交易商称此乃因跌破每盎司700美元附近的关键支撑水准后引发技术性卖盘。

数据显示美国11月消费者物价持平，亦令金价承压，但多位分析师指出，经济体系中缺乏通胀压力，或许不会阻止美联储在短期内缩减购债。

道明证券(TDSecurities)贵金属部门的一名交易员表示，“虽然立即缩减购债的可能性似乎暂时消退，但看来无可避免的是美联储宁愿提早也不愿推迟行动，而场上仍可见到长期投资人因为这因素而缩减黄金曝险。”

1852GMT，现货金下跌0.9%至每盎司1,228.54美元。

美国2月期金收跌14.30美元，结算价报每盎司1,230.10美元，成交量较30日均值低约25%。

多数观察人士预期美联储将维持每月850亿美元购债规模不变，但是近期就业市场大幅改善，已然提高美联储在12月17-18日决定最快于本月开始缩减经济刺激的可能性。

对黄金的投资兴致仍然疲弱。全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust周一报告上周黄金持仓量降幅创下近两个月最大。

该基金周一公布黄金持仓量下降8.7吨或1%至818.9吨，创近五年新低。

其他贵金属方面，现货银下跌0.5%，报每盎司19.84美元。现货铂金下跌1%，报每盎司1,344.24美元。现货钯金重挫2.1%，报每盎司698.97美元。(完)

(编译 张明钧; 审校 母红)

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