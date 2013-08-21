金价大致持稳 市场消化美联储会议记录

* 美联储官员对缩减刺激措施时机的观点不一

* 金市午后成交清淡，交投震荡

* 标普称美国公债收益率上升令贵金属价格承压

路透纽约/伦敦8月21日 - 金价周三大致持平，因交易商消化美国联邦储备委员会(美联储/FED)发布的7月会议记录。该记录没有提供缩减购债时机的线索。

纽约午后，市场交投震荡，成交清淡，因美联储的声明显示一些政策制定者上月认为不久将可以“略微”放缓购债进度，但其他官员则认为要有耐心。

投资人急于看到美联储何时将开始放缓每月850亿美元的购债，多数预计9月将是量化宽松政策结束的开始。

会议记录发布后，金价走势反复，大致跟随美股表现。美国公债收益率上升看来令贵金属和股市全面承压。

1924 GMT，现货金微跌0.25美元，报每盎司1,370.42美元。

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金跌2.50美元，报每盎司1,370.10美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约20%。

其他贵金属中，现货银升0.4%，报每盎司23.09美元。

现货铂金小涨0.1%，报每盎司1,514.49美元。现货钯金跌0.2%，报每盎司745.22美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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