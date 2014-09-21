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国际财经 | 2014年 9月 22日 星期一 07:21 BJT

金价下滑且银价跌至四年低点

路透纽约/伦敦9月19日 - 金价周五下滑0.8%，至1月来最低，银价重挫3%，至四年低点，因美元上扬，市场押注美国可能较预期提前升息。

银价单日跌幅为去年12月12日来最大，铂金降至今年新低，钯金也触及三个月低点。

美元指数.DXY上扬，有望连升十周。

美股标普500指数.SPX盘中刷新历史高位，阿里巴巴(BABA.N)首日上市，股价暴涨，该股可能成为历来全球最大首次公开招股(IPO)。

1850GMT，现货金XAU=跌0.8%，报1,215.50美元，日低为1,213.61美元，为1月2日来首见。

本周现货金跌1%，为连跌第三周。

美国12月期金GCZ4收低7.80美元，报1,219.10美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值高约45%。

其他贵金属方面，现货银XAG=重挫3.4%，报17.84美元，稍早触及2010年8月月来最低的17.76美元。现货铂金XPT=跌0.9%，报1,331美元，现货钯金XPD=下滑2.1%，报809.46美元。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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