黄金交易是人民币资本项下可兑换试验田--中国建行部门主管

* 通过黄金买卖，人民币已部分实现资本项下可兑换

* 通过藏金于民实现藏汇于民

* 市场暴跌亦是业务扩展机会

作者 谢衡/李文科

路透北京4月25日 - 以市值计全球第二大银行--中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)商品与期货交易部总经理王勇称，目前几乎所有的黄金买卖都不受结售汇额度的政策限制，从这个角度讲人民币实际上已部分实现了资本项下可兑换。

他在接受路透专访时表示，从战略角度看，人民币国际化意味着人民币将成为国际储备货币，而美元、欧元等货币经验表明，国际储备货币往往意味着要有一定黄金储备作为支撑。

“央行不限制用于黄金买卖的外汇额度，通过这种‘三国杀’的方式，把黄金、人民币、美元联系在了一起。这也就是外管局在年初跨境资金流动监测报告中提到的，通过‘藏金于民’实现‘藏汇于民’的政策继续发挥积极效果。”王勇说。

国家外汇管理局在推进人民币汇率形成机制改革过程中，针对黄金进出口额度及核销、结售汇敞口管理和黄金境外拆借等，不断出台规范发展和鼓励支持措施，将商业银行黄金业务有效纳入了国家外汇管理及其监控体系。

央行数据显示，2012年银行贵金属汇率敞口平盘规模为1,205亿美元，占银行自身结售汇总额的76%；因贵金属汇率敞口平盘引起的银行自身净售汇为94亿美元,表明中国在国际市场上对贵金属(含实物和帐户)仍处于净买入状态，通过藏金于民实现藏汇于民的政策继续发挥着积极效果。

王勇并指出，商业银行开办黄金业务时，不仅密切关注国际金融市场动向，而且通过境外市场开展24小时交易和敞口平盘，促进了境内外黄金市场的融合。

他进一步解释称，目前主要商业银行均对客推出黄金24小时交易，外管局允许银行在第二天中国外汇交易中心开盘后，把隔夜交易时累积的外汇敞口平盘。因银行并不知道第二天早上人民币兑美元的价格，即敞口的平盘价格，这意味着每个交易日有16个小时存在风险敞口。

“所以银行既要考虑夜间有什么人民币交易工具可以使用，也要更为深入地分析市场，研究人民币汇率的走势，来尽可能管理和控制隔夜期间人民币汇率风险。这实际上就为未来人民币资本项下可兑换积攒了实战经验。”他说。

他并认为，中国黄金市场实际上是计划经济向市场经济转变的最有效缩影之一。改革加开放在这个市场体现得非常鲜明，各个监管机构有关黄金的政策可以说非常地亲近市场。“贵金属市场相对较小，从而也可以在有效控制的基础上不断加快先行先试的步伐，为中国金融市场其他产品创新提供指引。”

中国目前的官方黄金储备是1,054吨。央行副行长易纲在今年“两会”期间曾表示，黄金储备和黄金投资永远是央行考虑的一个选项，但要保持市场平稳，保持价格稳定。

**金价暴跌亦是机会**

在连续12年上涨后，金价近期出现的暴跌无疑动摇了投资者信心。不过王勇表示，对个人客户而言，如果资产配置中黄金占比不大，实际上这次大跌提供了一个购买黄金的机会，这从目前旺盛的实物黄金销售中亦可见一斑。

“过去几年市场也出现过类似的大幅升跌。如果能够平稳经历了这些升跌，同时不断总结和积累经验，今后我们其实还可以做的更大一些。”据其介绍，今年一季度建行实物金销售创下历史最好水平，继续位列同业第一。建行今年下半年还有望推出纸原油、铜等大宗商品的试点交易。

目前国际金价约较2011年9月创下的纪录高位1,920.30美元跌约25%，进入熊市格局。路透最新调查显示，金价在2013年底料为每盎司1,450-1,550美元，只比近期金价大跌后的价格高一点。

王勇称，对该行的产金、用金企业客户而言，通过黄金租借可以规避市场升跌导致的不利影响；银行自身也会通过套保来对冲风险。只要都从套保角度来开展业务，则银行和企业都不会因为市场大跌而利益受损。

目前中国主流黄金投资品种除实物金外，还有上海金交所的黄金现货延期交收(Au(T+D))，上期所的黄金期货，各大银行蓬勃兴起的账户黄金业务，以及少量挂钩黄金等贵金属的理财产品等，而在成熟发达国家市场投资占比非常大的黄金ETF也在酝酿之中，贵金属夜市交易亦即将试点推出。

王勇并表示，建行必须加快黄金交易的产品创新，尽快赶上先进同业的水平。“我们在产品创新方面相对较弱，明显落在了一些同业的后面。我们的T+D业务到现在才‘即将推出’。但是因为这次大跌，我们会进一步做好各项准备，更加完善交易机制。既然最晚，就要最好。”

建行贵金属业务目前以代客交易为主，自营交易为辅。尽管在人员补充和经验丰富之后，加大了做市报价力度，今年一季度自营交易收入占比回升至10%左右，但代客交易仍占到绝对比重。

“自营是代客的基础。只有通过自营交易把市场搞清楚，才能为客户提供最好的资讯支持、最好的交易执行和最好的后续服务。”他说。

随着中国黄金开采和消费逐渐名列全球第一，黄金市场价格将越来越取决于中国供求的影响。中资银行报价能力的高低，直接影响着其为企业客户和个人客户服务的质量。

全球市值最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)此前已实现在北京、伦敦和纽约三地24小时不间断地向全球市场提供黄金、白银等贵金属交易实时、双边报价，成为中国境内唯一一家在汤森路透(TRI.N)等国际主要金融资讯终端开展贵金属报价的金融机构，并以做市商身份与十余个国内外同业叙做贵金属交易。

王勇表示，建行在路透上提供报价的难度也不是特别大，“但只有能够真正地掌握中国真实的供给和需求量，我们才能负责任地报出价格，这样在市场气氛紧张的时候，也能给市场提供充分的流动性，尽量起到中流砥柱的作用。”(完)

(审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。