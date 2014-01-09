黄金的逆袭？--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月9日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

日前华盛顿再度因预算争议面临僵局。中国媒体新华社表示：美国两党持续恶斗，尽管一再吹嘘自己的体制有多好，却拿不出解决政府关门的务实方案。这可能是世界开始认真考虑「去美国化」的时候了。

中国近来不断在沿海海域，如钓鱼台和南沙群岛，展现其军事力量，似乎也想运用市场手段，推动人民币成为国际准备货币。成为国际准备货币，除了可以低成本进入全球资本市场，还能享有国际贸易较低的交易成本。但是，要达到国际准备货币的地位，并不是只有囤积黄金而已。

首先，国际准备货币须可供交易，且任何时候都可自由交易极大笔金额；因此不能只有一个货币中心，还要一个足以当靠山的境外中心，在全球各地便于交易。

其次，国内经济必须非常开放。美国很开放，欧盟也是，其中的挑战在于货币主管机关，即各国央行的开放态度。美元是联准会，欧元是欧洲央行，中国人民银行也须有相同的开放程度，如此才能公平竞争。这个难度相当高，中国才刚朝着国际准备货币的目标跨出，便已影响全球市场，而黄金受到的冲击可能是最大的。

二○一三年中国透过香港进口一二○○公吨黄金，这是官方的数据，若把其他非官方统计的进口管道计入，估计总进口量达二千公吨。中国上回公布黄金持有量是○九年四月的一○五四公吨；美国拥有八千公吨的黄金，欧元区十七个会员国共拥一万公吨，假使中国仍然只有一千公吨，实在很难与这些大咖平起平坐；但若是手握五千公吨的黄金，那就有资格坐上牌桌喊牌了。

美国、欧洲都有庞大的黄金准备，中国应该不希望落后太多；因此，一四年中国还是可能继续买进黄金。

以美元计，黄金刚经历过最惨痛的一年，而中国则趁机逢低囤积黄金准备；假若中国继续买进，那么今年是否足以力挽颓势，重振金价呢？

过去两年金价疲弱，我认为有两大原因；其一，自○八年金融海啸后，全球最普遍的投资共识就是买黄金。一如所有投资标的，一旦人人都认同，那么这么题材就结束了。

另一个原因则是，在ＱＥ（量化宽松货币政策）环境下，市场预期全球将面临货币贬值、通膨窜升的环境；但这些都没有发生，因为投资人、消费者和企业都有如惊弓之鸟，不愿投资或消费，于是ＱＥ的刺激，并未真正反映在经济上。然而现在这种恐慌情绪已有初步和缓，投资信心也逐渐重建。

如果一四年的全球风险偏好确实上升，如果联准会的ＱＥ缓退，如果中国继续囤积黄金??那么，对受伤惨重的黄金迷来说，今年应该会是很赞的一年。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。

2.以上的评论不代表路透立场。

(整理 高洁如; 审校 张喜良)

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