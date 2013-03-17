金价连升两周 美联储货币政策会议前交投清淡

东芝称申请破产的西屋电气截止去年底共有98亿美元债务
路透东京3月29日 - 日本东芝周三表示，旗下美国西屋电气截至12月底共有负债98亿美元，该业务已根据美国破产法第11章申请破产保护。
* 金价连升两周，之前连跌三周
* 美元意外下滑，此前美国公布的通胀数据温和
* 美国消费者物价指数支持继续宽松货币政策
* 美联储下周货币政策会议前交投清淡
路透纽约3月15日 - 金价周五收高，连升两周，因欧元走强，美股和欧股走软，美国公布的消费者物价指数报告支持了美国联邦储备委员会(美联储)有维持放宽货币政策的空间的观点。
美国公布2月消费者物价指数(CPI)录得近四年最大升幅，因汽油成本增加，但不计入食品和能源的核心CPI仅升0.2%，低于1月的0.3%。
尽管通胀数据温和，但美元指数仍从七个月高位回落。美国CPI数据巩固了对美联储将在可预见的未来继续购债的预期。
“令我们有些意外的是美元兑欧元走软。从近期所有经济数据来看，我认为美元应该走强。但由于下周美联储将开会，我认为许多投资人不愿在之前押注，”Heraeus Precious Metals Management黄金交易员David Lee表示。
金价连续两周小涨，多数市场人士离场观望，等待下周美联储货币政策会议。但近几日，金价受到美元因美国经济面的好消息引发的强势所打压。
1935 GMT时，现货金升0.13%，报每盎司1,591.90美元。本周势将上涨不到1%。
美国4月期金升1.90美元，结算价报每盎司1,592.60美元。
下周美联储官员将开会评估经济，市场普遍预计将维持目前每月购买850亿美元债券的计划，以带动经济更强劲复苏。
分析师表示，金价也从欧元反弹中扎找到强劲支撑，欧元兑美元从昨日触及的三个月低点反弹。
周五，美股和欧股下滑，扭转近期触及数年高位的升势，因投资人对较高风险资产的热情冷却。
全球最大黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量周四持平，本周至周四减少了3.432吨，势将连降11周。
现货白银跌0.21%，报每盎司28.72美元。
现货铂金持稳，报每盎司1,586.49美元。现货钯金升0.55%，报每盎司771.72美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透东京3月29日 - 监管文件周三显示，东芝旗下核业务西屋电气在纽约南区根据美国破产法第11章申请破产保护，此前面临数以十亿美元计的费用超支，以及美国电力项目长达数年时间的拖延。(完)