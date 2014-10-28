金价因美国耐久财订单疲弱而上涨

路透纽约/伦敦10月28日 - 金价周二小升，因弱于预期的美国资本支出数据令美元受压，市场静待美国联邦储备委员会(美联储/FED)将公布的政策声明。

数据显示美国9月扣除飞机的非国防资本财订单较前月下降1.7%，创下八个月来最大降幅。[US-ECI-CMN]该数据提醒人们谨慎看待美国经济表现，但其他数据显示美国经济稳定增长。

投资者聚焦周三下午美联储发布最新政策声明，美联储可能强调将等待相当长时间才升息的意愿。

“耐久财订单数据公布后金市上涨，这在一定程度上让市场相信，美联储在本周发布的声明中将继续保持低利率政策，不会出现任何异常的措辞，”RBC Capital Markets副总裁George Gero说。

1849 GMT，现货金XAU=上涨0.3%，报每盎司1,228.47美元，稍早触及两周低位1,222.20美元。

纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金GCZ4收高0.10美元，报每盎司1,229.40美元。路透初步数据显示，成交量和30日均值一致。

金价升幅受限，因标普500指数上升，且数据显示美国10月消费者信心升至七年高位。

金价也受到实货需求支撑。

美国铸币局10月迄今售出约6万盎司美国鹰金币，为1月来最高的月度销售。

现货银XAG=升0.7%，报每盎司17.20美元。

现货铂金XPT=上涨1%，报每盎司1,260.40美元。现货钯金XPD=升1.8%，报每盎司790.70美元，稍早触及近三周高位798美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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