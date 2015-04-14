金价缩减跌幅 因美国数据逊于预期拖累美元走低

日本威胁就印度钢铁业贸易保护措施向世界贸易组织申诉
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
路透纽约/伦敦4月14日 - 金价周二缩减跌幅，因美国零售销售和生产者物价指数逊于预期令美元回落，但金价仍在1,200美元关口以下，因美股走高。
美国商务部周二公布，3月零售销售较前月增加0.9%，预估为增加1.0%。美国3月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.2%，较上年同期下降0.8%，按年跌幅为2009年来最大。
“零售销售不及预期...美元回落，所以看到(黄金)轧空，”德意志交易所旗下MNI的高级分析师Tony Walters表示。
现货金稍早下挫1.2%，至两周最低1,183.68美元，之后缩减跌幅，1826 GMT，现货金跌0.4%，至每盎司1,193.16美元。
美国6月期金收跌6.70美元，报每盎司1,192.60美元。
美元指数起初上涨，最新下跌0.8%，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低，而美股微幅上升。
“我们预计金价将进一步下跌，因为美元走强和金融市场风险人气改善...这将导致资金流出金市，转入较高风险资产，”丹麦丹斯克银行资深分析师Jens Pedersen说。
“如果你看美国货币市场，不是完全排除美国升息的可能性，所以当升息周期在今年开始，可能对黄金更加不利。”
现货银下跌0.7%，报每盎司16.20美元，此前触及一个月低位15.96美元。现货铂金下滑0.1%，报每盎司1,148.00美元。现货钯金跌0.9%，报每盎司760.00美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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