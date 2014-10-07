金价上扬 因IMF下调全球经济成长预估及德国数据疲弱

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约/伦敦10月7日 - 金价周二上涨，因在国际货币基金组织(IMF)下调全球经济成长预估，且德国工业生产数据引发进一步的成长忧虑后，黄金避险吸引力增强。
在IMF警告欧元区核心国家、日本和巴西等大型新兴市场经济成长趋弱后，全球股市和美元下挫，带动金价攀升。
金价周一大涨1.4%，为两个月最大单日升幅，交易商称，因美元大跌引发新的实货需求，以及触及15个月低点后出现空头回补。
“在昨日大涨，且今日IMF下调全球经济成长预估，并对一些市场风险发出警告后，交易商目前处于观望状态，”RBC Capital Markets副总裁George Gero表示。
1719 GMT，现货金XAU=涨0.4%，报每盎司1,211.65美元。
美国COMEX-12月期金GCZ4收高4.50美元，报每盎司1,211.80美元。
德国公布的8月工业生产降幅远大于预期，录得2009年初金融危机以来最大降幅，这对金价也有支撑。
交易商也在关注周三中国买家回场。目前中国仍处于国庆节假期。
现货钯金XPD=大涨3.1%，报784.50美元，为逾六个月最大单日升幅，受助于周一降至2月27日来最低水准后出现的空头回补。上月，钯金自2011年2月来最高的910美元大跌17%。
现货铂金XPT=大涨1.7%，至每盎司1,258.75美元。
现货银XAG=跌0.3%，报每盎司17.24美元，周一触及2010年3月以来最低16.66美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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