金价从八个半月低点反弹 受空头回补带动

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透纽约/伦敦9月18日 - 金价周四反弹，此前市场臆测美国联邦储备委员会(FED/美联储)较预期提前升息拖累金价跌至八个半月低点后，投资人回补空头。
在美国公布数据显示上周初请失业金人数降幅大于预期，显示就业市场改善后，金价稍早受压。
在周三美联储重申将在“相当长一段时间内”保持近零利率的承诺，但暗示一旦开始升息，步伐将比之前预估的更快后，金价今日受后续卖盘打压。
分析师称，金价看似易进一步下滑，因美元指数.DXY攀升至逾四年最高水准，且美股周四也创下新高。
“今日是空头回补升势，但我认为这可能是‘死猫反弹’，如果升势不能持续，金价可能再度下探1,200美元支撑位。”RJO Futures高级市场策略师Eli Tesfaye表示。
现货金XAU=周四盘初跌至1月2日来最低的1,216.01美元，2016GMT，升0.2%，报1,224.81美元，昨日现货金下挫1%。
美国12月期金GCZ4收低0.70美元，报1,226.90美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值高约25%。
在美联储上调未来两年利率预估，并宣布进一步削减每月购债规模100亿美元，并有望在下月结束购买计划后，美元升至2010年7月来最高。
实货市场，主要买家中国的溢价周四上升至5-6美元，周三为约4美元。
其他贵金属方面，现货银XAG=升0.2%，报18.51美元，稍早触及去年6月来最低的18.27美元。现货铂金XPT=跌0.1%，报1,341.75美元，现货钯金XPD=下滑0.3%，报826.50美元。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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