金价跌近3%至三个月低位 因美国非农就业数据强劲

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透纽约/伦敦3月6日 - 金价周五大跌近3%，至三个月低位。美国非农就业数据强于预期，增强市场对美国联邦储备委员会(美联储/FED)将提早升息的预期，且美元指数升至11年半高位，也向金价施压。
美国就业在2月加速成长，失业率降至逾六年半低点5.5%。这可能鼓舞美联储考虑在6月升息。美国劳工部公布，2月非农就业岗位增加29.5万个，远高于1月时的23.9万个。
1938 GMT，现货金大跌2.6%，报每盎司1,167.40美元，将创2013年10月来最大单日跌幅。金价势将连跌第五日，本周跌幅将为一个月中最大。
美国4月期金收跌31.90美元，或2.7%，结算价报每盎司1,164.30美元。
“市场可能在对一个数据过度解读，”Standard Life Investments的全球主题策略师Frances Hudson说。
“我们仍预计美元不断走强，将继续打压金价，”德意志银行在报告中说。
在实货市场，上海黄金交易所的金价反映中国实货市场需求仍然稳健。
现货银下跌2%，在每盎司15.84美元，稍早挫跌至两个月低位15.74美元。现货钯金下滑1.1%，报每盎司815美元。现货铂金跌1.7%，报每盎司1,154.75美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 张涛)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)