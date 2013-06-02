金价下跌1.6% 美国经济数据削弱投资者对黄金的买兴

* 金价5月下跌逾5%

* 美国期金未平仓合约触及近四年低位

* 在4月中暴跌后，基金仍看空金市

路透纽约/伦敦5月31日 - 金价周五下跌近2%，因美国数据显示通胀较低且消费者信心改善，削弱投资者对黄金的买兴，本月金价连续第二个月大跌。

交易商称，基金买兴减弱，期权到期以及投资者回补空头头寸后结账使美国期金未平仓合约降至近四年最低水平。

数据显示，美国消费者信心处于六年高位，重压金价。

1917 GMT，现货金跌1.6%，至每盎司1,390.80美元，为两周来最大单日跌幅。

美国COMEX-8月期金收跌19美元，报每盎司1,393美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约30%。

黄金在之前三个交易日中累计上扬逾3%，因令人失望的美国GDP和初请失业金人口数据使美国联邦储备委员会(FED/美联储)将继续执行刺激计划的希望增强。

CME公布的数据显示，周四COMEX期金的未平仓合约增加不到1%，至385,901口，徘徊在2009年9月以来的最低水平附近。未平仓合约较上周四的445,517口低13%。

周四，全球最大黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持有量仍持平在1,013.15吨，周三出现三周来首日增长。但黄金持仓量仍接近四年低位，年内迄今累计减少了近337吨。

其他贵金属方面，现货银急跌2.3%，报每盎司22.21美元。现货铂金下跌1.6%，报每盎司1,457.49美元。现货钯金下跌0.9%，报每盎司748.47美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1393.00 -19.00 -1.3 1387.00 1421.60 152,517

COMEX白银期货 22.243 -0.447 -2.0 22.100 22.855 39,598

COMEX铂金期货 1461.80 -20.90 -1.4 1453.50 1484.00 10,047

COMEX钯金期货 753.65 -6.90 -0.9 742.00 760.00 2,861

现货金 1390.80 -22.45 -1.6 1389.80 1421.00

现货银 22.210 -0.520 -2.3 22.200 22.900

现货铂金 1457.49 -24.01 -1.6 1459.00 1483.00

现货钯金 748.47 -7.03 -0.9 743.50 756.22(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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