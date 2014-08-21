焦点：金价波动率下滑致投资魅力减弱 恐面临五年停滞期

图为日本东京Ginza Tanaka的店员在整理金项链。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透伦敦8月20日 - 黄金市场交易状况格外平静，这样的趋势可能不断延续下去，因走势缺乏波动令寻求报酬的投资人为之气馁，导致投资人进一步远离这个分析师预期可能会表现平淡好多年的市场。

黄金价格XAU=去年出现戏剧性的反转走势，结束了长达12年的大牛市，这波牛市将金价在2011年推上历史高点；今年金价平均每日波幅为每盎司15美元，2013年则接近25美元。

金价的隐含波动率本月下滑至12%，去年同期平均为19%，2008年中更接近60%；隐含波动率是用于估算一项资产未来波动程度指标。

随着美元升值、股票报酬回升、同时多重迹象显示多数发达经济体还没看到通胀的苗头，金价也就因此缺乏上涨的理由。

“金价的前景让我们提不起兴趣，”汇丰环球投资管理绝对报酬策略主管Charles Morris表示。“金价可能继续停留在此一区间五年。”

“如果通胀长时间获得控制，则金价也会在长时间获得控制，由于无法取得收益，持有大量黄金仓位等于浪费钱。”

黄金并非渐渐失掉动能的唯一市场。外汇结算系统CLS数据显示，全球外汇市场波动率7月接近历史低位，日均交易量下降近14%。

“主要央行祭出的流动性措施，推低了大宗商品市场、利率市场以及股市的波动率，”瑞信分析师Tom Kendall说。“这些措施渗透到了交易市场的每一个角落，因此这对外汇交易员来说是个问题，对利率交易员来说也是个问题，对所有人来说都是个问题。”

单作为一种资产来讲，黄金目前并不缺乏价格推动因素。但问题是，这些因素相互矛盾。

经历数年利好黄金的超宽松政策之后，美联储政策在缓慢恢复正常。美联储暗示准备开始考虑加息，很可能从明年开始。

这应当压低黄金价格，今年美元指数上涨也会起到相同的作用。但与之相反的作用力，是2008年金融危机后货币刺激措施的长期通胀效果的相关不确定性。

乌克兰和中东动荡亦支撑金价。一些人担心动荡将动摇欧盟刚刚起步的经济复苏，并推高油价。

而事实是这种动荡并未在推高金价方面起到更大作用，这让投资者愈发谨慎对待金价。

“中东问题和俄乌危机与金价的联动非常小，且很短暂，”Hargreaves Lansdown投资经理Adam Laird说。

“金市未能对广泛的政治事件作出反应，这让小型投资者很担心。”

**价值储藏**

并不是所有买家都寻求价格波动。比如，那些购买黄金用于价值储藏的投资者，就青睐稳定的市场。在印度尤其如此，从历史上说，印度是全球最大的黄金消费国，但雷曼兄弟倒闭后金价震荡，导致印度黄金买盘枯竭。

不过，对印度消费者的黄金供应业受到限制，因该国政府为了控制经常帐赤字，而限制黄金进口。这意味着，在价格更具吸引力时，印度的黄金购买也将受限。

同时，中国买家对金价稳定则看起来不太高兴。最近中国已经超越印度，成为全球最大黄金消费国。

无论如何，消费者需求都不会导致金价重复过去10年的飞涨状况。截至2011年9月的三年黄金价格翻番，主要归因于投资资金流入，因基金买进黄金以规避金融市场风险。

能够扭转黄金走势的一个因素就是，通胀大幅上升，但几乎没有分析师认为会很快出现这种情况。在另一个明确的驱动因素出现之前，投资者倾向于观望。

“从本质上说，供应充足，而需求则可能因波动率较低、利率上升和美元强劲而下滑，”汇丰的Morris说。(完)

(编译 张明钧/艾茂林/杜明霞；审校 徐文焰/许娜/王洋)

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