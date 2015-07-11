全球金价缩减涨幅 因叶伦预计将在今年升息

路透纽约/伦敦7月10日 - 金价周五回吐稍早录得的涨幅，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦预计联储将在年内升息，但对就业市场仍然疲弱表达了强烈的担忧。

叶伦在讲话中表示，对美国就业市场和一些国际风险仍保持谨慎态度。叶伦没有暗示在今年余下的四次美联储会议上会否升息超过一次。

“看来美国仍可能在今年升息，不管希腊问题是否(得到解决)，”RBC Capital Markets贵金属策略师George Gero说。

在1833 GMT，现货金上涨0.1%，报每盎司1,160.33美元，仍接近周三触及的四个月低位1,146.75美元。

8月美国期金收低0.1%，报每盎司1,157.90美元。

“叶伦的讲话基调较市场预期强硬，引发黄金遭遇小规模抛售，”BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部门董事Tai Wong说。

美元兑一篮子主要货币缩减跌幅，欧元兑美元回吐部份升幅。

“黄金从欧元走强得到一些支撑，但如果希腊周日达成债务协议，应对黄金不利，因风险被消除，”法国兴业银行分析师Robin Bhar说。

本周黄金实货需求仍然温和，因中国潜在投资者在股市大跌后趁低吸纳，而印度投资者推迟买入黄金。

印度黄金价格较黄金全球指标价格仍然贴水。

金价稍早受到国际货币基金组织(IMF)的消息提振。IMF下调今年全球经济增速预估，将近期美国经济的疲弱纳入考量。IMF预计今年全球经济增速为3.3%，较4月预测低出0.2个百分点。

现货银上升1%，至每盎司15.53美元。现货钯金上涨1.7%，至每盎司648.50美元，现货铂金上扬0.5%，报1,025.25美元，在周三触及近1,000美元的六年半低位后小幅反弹。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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