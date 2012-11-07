黄金上涨2% 因臆测奥巴马赢得总统大选

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
* 臆测奥巴马赢得大选引发金价午盘跳涨
* 美国总统大选成为关注焦点,可能为美联储定下基调
路透纽约11月6日电---黄金周二上涨2%,因市场臆测美国总统奥巴马赢得大选,以及对美国联邦储备委员会(美联储,FED)刺激政策的预期升温,刺激金价在午盘急升.
早盘金价仅上涨0.5%,之後金价突然在数分钟内跳涨20美元,市场大举押注民主党总统候选人奥巴马将赢得胜利,令美联储的宽松货币政策得以延续.
一些分析师称,共和党竞选团队拥护财政职责并质疑美联储的刺激措施,他们不大可能提名美联储主席贝南克在2014年获得第三个任期.
"黄金在超卖状态下反弹,因稍早的民调结果预示,奥巴马将赢得大选,这刺激了市场对贝南克留任以及美联储刺激措施的预期,"纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期权场内交易员Jonathan Jossen说.
不过,周二前夕的民调显示,奥巴马和共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)的支持率难分伯仲,最终结果将取决於几个摇摆州的选情.
截止1811 GMT,现货金升2%,至每盎司1,717.09美元.一些分析师也指称,金价最近几个交易日已从100日移动均线切入位的重要支撑位反弹,市场涌现技术性买盘.
美国COMEX-12月黄金期货上涨34.30美元,报每盎司1,717.50美元.初步路透数据显示,收市成交量可能高於均值水平.
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最新价格/ 当日 当日 年初迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌%
COMEX黄金期货 1717.50 34.30 2.0% 9.6%
COMEX白银期货 32.085 0.957 3.1% 14.9%
COMEX铂金期货 1558.90 16.20 1.1% 11.4%
COMEX钯金期货 619.50 16.50 2.7% -5.6%
现货金 1717.09 33.10 2.0% 9.8%
现货银 32.05 0.90 2.9% 15.7%
现货铂金 1553.74 14.50 0.9% 11.5%
现货钯金 616.72 7.75 1.3% -5.5% (完)
--编译 肖群英;审校 利棣儿
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