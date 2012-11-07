黄金上涨2% 因臆测奥巴马赢得总统大选

* 臆测奥巴马赢得大选引发金价午盘跳涨

* 美国总统大选成为关注焦点,可能为美联储定下基调

路透纽约11月6日电---黄金周二上涨2%,因市场臆测美国总统奥巴马赢得大选,以及对美国联邦储备委员会(美联储,FED)刺激政策的预期升温,刺激金价在午盘急升.

早盘金价仅上涨0.5%,之後金价突然在数分钟内跳涨20美元,市场大举押注民主党总统候选人奥巴马将赢得胜利,令美联储的宽松货币政策得以延续.

一些分析师称,共和党竞选团队拥护财政职责并质疑美联储的刺激措施,他们不大可能提名美联储主席贝南克在2014年获得第三个任期.

"黄金在超卖状态下反弹,因稍早的民调结果预示,奥巴马将赢得大选,这刺激了市场对贝南克留任以及美联储刺激措施的预期,"纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期权场内交易员Jonathan Jossen说.

不过,周二前夕的民调显示,奥巴马和共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)的支持率难分伯仲,最终结果将取决於几个摇摆州的选情.

截止1811 GMT,现货金升2%,至每盎司1,717.09美元.一些分析师也指称,金价最近几个交易日已从100日移动均线切入位的重要支撑位反弹,市场涌现技术性买盘.

美国COMEX-12月黄金期货上涨34.30美元,报每盎司1,717.50美元.初步路透数据显示,收市成交量可能高於均值水平.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 1717.50 34.30 2.0% 9.6%

COMEX白银期货 32.085 0.957 3.1% 14.9%

COMEX铂金期货 1558.90 16.20 1.1% 11.4%

COMEX钯金期货 619.50 16.50 2.7% -5.6%

现货金 1717.09 33.10 2.0% 9.8%

现货银 32.05 0.90 2.9% 15.7%

现货铂金 1553.74 14.50 0.9% 11.5%

现货钯金 616.72 7.75 1.3% -5.5% (完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

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