铂金下跌1.2% 因Amplats推迟裁员计划缓解供应忧虑

* 铂金未能升穿1,700美元,令技术卖压加重

* 黄金投资人在FOMC会议前持谨慎态度

* 俄罗斯和土耳其12月大量增加黄金储备,但金市投资人没有理会这消息

路透纽约1月28日 - 铂金周一下跌,录得逾一个月来最大单日跌幅,因全球最大铂金生产商Anglo American Platinum同意将延迟裁员计划,缓和了供应忧虑.

黄金也小幅下跌,因期权到期带来相关卖盘,及因投资人离场,他们等待本周稍后美国联邦储备委员会(美联储,FED)政策会议及美国非农就业数据出炉.

铂金下跌1.2%,此前南非Amplats(AMSJ.J)和工会达成一致,将可能导致裁员1.4万人的重组计划推迟,使双方有更多时间进行谈判.

"因铂金许多次都未能升穿1,700美元,所以在目前水平有相当多迫切的卖家.诸如Amplats消息等任何类型的基本面支持因素都容易对铂金升势带来更多推动,"Great Pacific Wealth Management资产配置部主管Sean McGillivray说.

美国公布的耐久财订单令人鼓舞,提振买盘,令铂金群金属（PGMs）最初上涨.

2013GMT,现货铂金下跌1.2%,至每盎司1,661美元,盘中低见1月16日来最低的1,655.24美元.

纽约商业期货交易所(NYMEX)4月铂金期货下跌32.70美元,结算价报每盎司1,662.20美元,汤森路透初步数据显示,成交量较其250日均值高出约20%.

技术卖盘也打压铂金价格,因铂金自10月初迄今一直未能收在1,700美元上方.

钯金下跌0.2%,至每盎司736.22美元.

黄金市场方面,市场大致没有理会俄罗斯央行和土耳其央行均增加其12月黄金储备的消息,而伊拉克11月则将其黄金持有量减少四分之一.

现货金下跌0.2%,至每盎司1,654.50美元,延续上周跌势.上周价格下跌1.5%,为一个月来最大单周跌幅.

美国纽约商品期货交易所(COMEX)2月黄金期货下跌3.70美元,结算价报每盎司1,652.90美元,成交量较其250日均值高出约60%,因在周五2月合约首个交割通知日来临前,投资人将2月合约展期至4月合约.

分析师表示,周三美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策声明及周五非农就业数据将可能为金价短期走势提供方向.

现货银下跌0.7%,报每盎司30.83美元.

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1652.90 -3.70 -0.2 1651.00 1661.60 169,137

COMEX白银期货 30.78 -0.426 -1.4 30.745 31.320 33,520

COMEX铂金期货 1662.20 -32.70 -1.9 1659.70 1699.90 11,991

COMEX钯金期货 740.55 -0.45 -0.1 736.50 749.55 8,040

现货金 1654.50 -3.99 -0.2 1652.85 1662.20

现货银 30.830 -0.230 -0.7 30.760 31.300

现货铂金 1661.00 -20.00 -1.2 1655.24 1696.00

现货钯金 736.22 -1.28 -0.2 739.50 747.50(完)

(编译 利棣儿; 审校 孙茉莉)

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