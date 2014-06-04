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货币新闻 | 2014年 6月 4日 星期三 17:24 BJT

投行观点：澳新银行预计2014年底金价在每盎司1,180美元

路透6月4日 - 澳新银行预计，2014年底金价将在每盎司1,180美元，2015年底将在每盎司1,320美元。该行还预计，2014年底银价在每盎司18美元，2015年底在每盎司20美元。(完)
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