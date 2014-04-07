* 3月非农就业岗位增加19.2万个，略低于预估

* 黄金录得近一个月来最大单日升幅

* 分析师称就业数据缓解了对美联储不久将升息的忧虑

路透纽约/伦敦4月4日 -黄金周五上涨逾1%，录得近一个月来最大单日升幅，因强劲的美国就业报告驱使原本担心数据将远超预期的黄金投资者大举回补空头头寸。

黄金本周上升1%，为三周来首周上涨。

美国劳工部公布的数据显示，3月非农就业岗位增加19.2万个，预估为增加20.0万个。3月失业率为6.7%，持于五年低位附近，预估为6.6。

“所有人都以为就业数据将更强劲，但经济改善的程度未如人们预期的大，所以看空黄金的投资者回补空头，＂BullionVault副总裁说。

分析师表示，就业数据缓和了对美联联将提早升息的担忧，提振黄金和美债等对利率变化特别敏感的资产。

1847GMT，现货金上涨1.2%，至每盎司1,302.91美元，稍早升至3月27日来最高的1,306.50美元。

美国6月期金收涨18.90美元，报每盎司1,303.50美元。

不过，成交平平，路透初步数据显示，成交量为130,000口，较30日均值200,000口低约30%。

黄金上涨，其他金融市场走势震荡，美股标普500指数扭转最初升势下滑逾1%，美债收益率也走低。

其他贵金属方面，现货银升0.6%，报每盎司19.91美元，和黄金一起上涨。

伊拉克央行周五表示，其黄金储备达到90吨，在过去两个月共买入60吨黄金，消息也支撑金价。

在实货市场方面，银行业消息人士及贸易商指出，过去一个月中国的银行业者减少进口黄金，因农历春节过后需求减弱，此外，由于人民币走贬，拖累国内金价，亦打压进口买盘。

现货铂金攀升0.7%，报每盎司1,445.50美元。现货钯金上扬0.3%，报每盎司786美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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