股市上涨令金价持平 地缘政治局势缓和限制金价升幅

路透纽约/伦敦8月11日 - 金价周一几无变动，因全球股市上涨，且乌克兰和中东的紧张局势明显缓和，促使黄金投资者对金价升至1,300美元以上后获利了结。

俄罗斯可能向乌克兰东部提供援助，欧美股市对此没有反应。西方官员曾表示，俄罗斯向乌克兰提供人道援助可能是俄入侵乌克兰的藉口。

美股上涨，在上周五稍作修正后将扩大升幅。许多投资者的焦点仍在上周五俄罗斯称结束在俄乌边境附近进行的军演的消息上。

“因股市上涨，没有理由买入黄金和白银。而且，当需要避险时，人们青睐美国公债而不是黄金，”纽约商品期货交易所(COMEX)期金场内交易商Jonathan Jossen说。

在1823 GMT，现货金XAU=跌0.44美元，报每盎司1,308.90美元，从周五触及的三周高位1,322.60美元回落。

美国COMEX-12月期金GCcv1跌0.50美元，报每盎司1,310.50美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约60%。

来自交战双方的官员表示，以色列和巴勒斯坦周日同意接受埃及的提议，在加沙地带自2100GMT开始新一轮的72小时停火。

全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)周五的黄金持仓量减少1.79吨，至795.86吨，反映投资者对黄金的信心疲弱。

其他贵金属方面，现货银XAG=涨0.7%，报每盎司20.05美元。现货铂金XPT=跌0.5%，报每盎司1,464.56美元。现货钯金XPD=涨1.7%，报873美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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