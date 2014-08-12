金价上涨 因俄乌局势紧张打击德国投资者信心

路透纽约/伦敦8月12日 - 金价周二小升，因迹象显示俄罗斯和乌克兰两国关系紧张，令投资者对欧元区经济的信心受挫。

德国经济智库ZEW调查显示，8月德国分析师和投资者信心降至逾一年半最低水平，受乌克兰危机升级拖累。

“金价不断攀升，因为乌克兰和俄罗斯紧张局势升级，以及中东冲突加剧，但交易商也担心欧洲如蜗牛般爬行的经济复苏。”RBC Capital Markets副总裁George Gero说。

在1855 GMT，现货金XAU=小升0.1%，报每盎司1,309.30美元。

美国12月期金GCcv1涨0.10美元，报每盎司1,310.60美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约35%。

金价上涨，因德国投资者信心报告带动美元兑欧元上扬，且乌克兰和中东的不确定性增加令美股标普500指数下跌。美国公债收益率小幅上升，但仍接近14个月低位。

据俄罗斯塔斯社报导，一个由280辆卡车组成的俄罗斯车队周二上午向乌克兰出发，车上装载着人道主义救援物品。西方警告俄罗斯不要用援助作为入侵的借口。

尽管地缘政治紧张吸引零星的投资买盘，不过，黄金没有吸引很多实货需求。在最大的黄金消费地区亚洲市场，需求仍然迟滞。此外，投资者也减少在全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)的头寸。

尽管地缘政治紧张局势不断加剧，但过去30日金价陷入1,280-1,325美元交投区间内。

“除非出现其他推动市场的重大因素，否则，我认为目前的消息不会令金价突破上述区间，”Mitsubishi分析师Jonathan Butler说。

其他贵金属方面，现货银XAG=跌0.5%，报每盎司19.91美元。现货铂金XPT=下滑0.1%，报每盎司1,463.60美元。现货钯金XPD=涨0.2%，报874.93美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。