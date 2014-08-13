金价攀升 因美国零售销售数据令人失望

路透纽约/伦敦8月13日 - 金价周三上扬，因美国疲弱的零售销售数据直指美国经济成长动能有所减弱，缓解了金市投资者对美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能较预期提前升息的担忧。

不过，金价仍陷于狭窄区间内，因乌克兰和伊拉克紧张局势可能正趋缓和的迹象，扶助欧美股市的表现。

美国商务部周三公布7月零售销售较前月持平，不及市场预估的增加0.2%；扣除汽车的零售销售较前月增加0.1%，远低于市场预估的增加0.4%。

分析师称，黄金短期内可能仍陷于区间内，除非全球经济前景和地缘政治紧张局势出现重大改变。

1835 GMT，现货金XAU=上扬0.3%，报每盎司1,312.60美元。

美国COMEX-12月期金GCZ4收涨3.90美元，报每盎司1,314.50美元，成交量较30日均值低约40%。

不过，金价仍深陷本月45美元的交易区间内。

主要黄金消费国中国的需求仍然不振。缺乏强劲的实货需求可能使金价涨势难以为继，且可能意味着，一旦价格走低，市场缺乏支撑。

另外，美国交易所仓库中的黄金库存触及2013年3月以来最高，反应亚洲黄金消费疲弱，这也限制金价。

贵金属基准方面的消息，美国铸币局周三称，将在银币销售、银采购和价格管理方面采用新的“伦敦银价格”基准，之前使用了117年的“银定盘价”机制退出了历史舞台。

其他贵金属方面，现货银XAG=跌0.2%，报每盎司19.81美元。现货铂金XPT=跌0.1%，报每盎司1,460.80美元。现货钯金XPD=涨0.5%，报每盎司877.20美元。 (完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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